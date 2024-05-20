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В Москве прошла церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце»

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В Зале славы Музея Победы на Поклонной горе прошла XI Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце».

Награждение традиционно проводится на торжественной церемонии в Москве и на региональных церемониях.

В 2024 году, объявленном Годом семьи, XI Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов проходила под девизом «Моя семья — моя страна». На неё были приглашены 28 лауреатов, в том числе три общественные организации, из Российской Федерации, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в Музее Победы на Поклонной горе.

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