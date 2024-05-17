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Колокольцев вручил награды лауреатам инициативы «Горячее сердце»

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в Музее Победы на Поклонной горе.
Колокольцев вручил награды лауреатам инициативы «Горячее сердце»
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

«Мы чествуем лучших представителей молодого поколения. Ребята с риском для жизни совершили гражданский подвиг, пришли на помощь другим людям, проявили неравнодушие», — сказал Колокольцев.

Он выразил благодарность родителям и педагогам за воспитание достойных юных граждан, а лауреатам пожелал, чтобы сбылись все их мечты.

Глава МВД вручил награды семи лауреатам.

Ранее сообщалось, что подросткам из Увинского района Удмуртии вручат нагрудные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающего человека с ограниченными возможностями.

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