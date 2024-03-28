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Подростки из Удмуртии получат знак «Горячее сердце» за спасение утопающего

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Подросткам из Увинского района Удмуртии вручат нагрудные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающего человека с ограниченными возможностями.
Подростки из Удмуртии получат знак «Горячее сердце» за спасение утопающего
  • Gettyimages.ru
  • © IsakHallbergPhoto

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Фонд социально-культурных инициатив.

Инцидент произошёл летом 2023 года.

Подростки отдыхали на берегу пруда и заметили тонущего человека.

Они доплыли до утопающего и вытащили его на берег.

Наградят подростков на торжественной церемонии в Москве в мае 2024 года.

Ранее сообщалось о награждении в Курганской области девочки за спасение соседей при пожаре.

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