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В Курганской области наградили девочку за спасение соседей при пожаре

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Жительнице села Байдары Варваре Аракчеевой вручили благодарность от СК России за своевременное предотвращение пожара. В 2022 году девочка заметила пожар у соседей и рассказала об этом родителям.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Курганской области.

«Когда родители спали, она смотрела в окно в ожидании Деда Мороза, а увидела возгорание во дворе у соседей. Об этом она сообщила отцу, который незамедлительно вызвал пожарных и разбудил соседей. Огнеборцам удалось потушить пламя, не дав огню захватить дом, в котором проживали мама с дочерью с инвалидностью», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских из Тамбова, которые спасли двух провалившихся под лёд восьмилетних мальчиков.

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