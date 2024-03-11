В Курганской области наградили девочку за спасение соседей при пожаре
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Курганской области.
«Когда родители спали, она смотрела в окно в ожидании Деда Мороза, а увидела возгорание во дворе у соседей. Об этом она сообщила отцу, который незамедлительно вызвал пожарных и разбудил соседей. Огнеборцам удалось потушить пламя, не дав огню захватить дом, в котором проживали мама с дочерью с инвалидностью», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских из Тамбова, которые спасли двух провалившихся под лёд восьмилетних мальчиков.