Колокольцев наградил тамбовских полицейских за спасение двух детей из пруда
Сотрудники Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте удостоены ведомственных медалей «За смелость во имя спасения». К наградам представлены начальник ЛПП в аэропорту Тамбова майор полиции Михаил Воробьёв, замначальника отдела уголовного розыска майор полиции Сергей Суслин и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска капитан полиции Дмитрий Золотухин, передаёт «МВД МЕДИА» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
В Тамбове двое детей вышли на тонкий лёд на пруду, расположенном на улице Кронштадтской, и провалились в воду. Женщина, которая видела это, позвала сотрудников полиции, которые как раз в это время проезжали вблизи водоёма на служебном автомобиле.
Полицейские быстро сориентировались и с помощью подручных средств спасли детей, согрели их и отвезли в больницу.
В ноябре сайт kp.ru сообщал, что Владимир Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».