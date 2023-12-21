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Колокольцев наградил тамбовских полицейских за спасение двух детей из пруда

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Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских из Тамбова, которые спасли двух провалившихся под лёд восьмилетних мальчиков.

Сотрудники Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте удостоены ведомственных медалей «За смелость во имя спасения». К наградам представлены начальник ЛПП в аэропорту Тамбова майор полиции Михаил Воробьёв, замначальника отдела уголовного розыска майор полиции Сергей Суслин и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска капитан полиции Дмитрий Золотухин, передаёт «МВД МЕДИА» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В Тамбове двое детей вышли на тонкий лёд на пруду, расположенном на улице Кронштадтской, и провалились в воду. Женщина, которая видела это, позвала сотрудников полиции, которые как раз в это время проезжали вблизи водоёма на служебном автомобиле.

Полицейские быстро сориентировались и с помощью подручных средств спасли детей, согрели их и отвезли в больницу.

В ноябре сайт kp.ru сообщал, что Владимир Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

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