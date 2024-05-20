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Пассажиров в аэропорту Кишинёва дополнительно проверяют после посещения России

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Один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» в Молдавии Наталья Параска заявила, что пассажиров в аэропорту Кишинёва дополнительно проверяют после посещения России.
Пассажиров в аэропорту Кишинёва дополнительно проверяют после посещения России
  • Gettyimages.ru

«Снова обыски в аэропорту Кишинёва! Силовики бесцеремонно хватают людей, прилетевших рейсом из Стамбула, уводят на допросы. Причина — отметка в паспорте о посещении России. Граждан безосновательно удерживают полицейские, некоторым пассажирам уже стало плохо», — написала она в Telegram-канале.

Как пишет Sputnik Молдова, в аэропорт приехала скорая помощь.

Прилетевших домой в Молдову людей со штампами о недавнем пересечении границы России всё ещё не выпустили, большинство ждут своей очереди на допрос.

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