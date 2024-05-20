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В столице завершился отопительный сезон

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Московская система теплоснабжения переведена на летний режим, заявили в комплексе городского хозяйства.
В столице завершился отопительный сезон
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitrij Galacewicz

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В полном объёме стартуют мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону. Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения», — говорится в сообщении в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

Там добавили, что отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, но из-за низкой температуры воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.

Ранее в Министерстве энергетики Московской области рассказали о 5,6 млн жителей региона, воспользовавшихся «Картой коммунальных услуг».

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