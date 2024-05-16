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«Картой коммунальных услуг» воспользовались более 5,6 млн жителей Подмосковья

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В Министерстве энергетики Московской области рассказали о 5,6 млн жителей региона, воспользовавшихся «Картой коммунальных услуг».
«Картой коммунальных услуг» воспользовались более 5,6 млн жителей Подмосковья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В основном, более 3,7 млн человек пользуются сервисом с мобильного устройства, остальные со стационарного компьютера», — заявил глава ведомства Евгений Хромушин.

Как отметил чиновник, на карту нанесено более 54 тыс. многоквартирных домов области.

Пользователи программы могут узнать о сроках подачи отопления, графики планового отключения горячего водоснабжения, контактные данные управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.

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