«Картой коммунальных услуг» воспользовались более 5,6 млн жителей Подмосковья

В Министерстве энергетики Московской области рассказали о 5,6 млн жителей региона, воспользовавшихся «Картой коммунальных услуг».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В основном, более 3,7 млн человек пользуются сервисом с мобильного устройства, остальные со стационарного компьютера», — заявил глава ведомства Евгений Хромушин.

Как отметил чиновник, на карту нанесено более 54 тыс. многоквартирных домов области.

Пользователи программы могут узнать о сроках подачи отопления, графики планового отключения горячего водоснабжения, контактные данные управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.