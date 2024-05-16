В Подмосковье планируют газифицировать более 60 тысяч домов в этом году

В Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.

В первую очередь газом обеспечат домовладения льготных категорий: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, многодетных семей, участников спецоперации и членов их семей, сообщает АБН24.

Вице-губернатор региона — министр энергетики области Евгений Хромушин заявил, что к настоящему моменту пуск газа выполнен в 52,7 тыс. домовладений.

По его словам, в этом году планируют подключить ещё 13 тыс. домовладений.

Ранее правительство России приняло решение о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, соответствующее постановление в апреле подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.