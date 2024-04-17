Правительство расширило программу газификации на садоводческие товарищества

Правительство России приняло решение о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Правительство расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), которые расположены в границах газифицированных населённых пунктов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) разработала рекомендации о приоритете подключения к газу некоторых категорий населения.