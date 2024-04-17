Правительство расширило программу газификации на садоводческие товарищества
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба кабмина.
«Правительство расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества», — говорится в сообщении.
Согласно постановлению, газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), которые расположены в границах газифицированных населённых пунктов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) разработала рекомендации о приоритете подключения к газу некоторых категорий населения.