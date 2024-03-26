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ФАС разработала рекомендации о приоритете подключения к газу ряда категорий граждан

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) разработала рекомендации о приоритете подключения к газу некоторых категорий населения.
ФАС разработала рекомендации о приоритете подключения к газу ряда категорий граждан
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт об участниках СВО и членах их семей, а также о гражданах, которые нуждаются в помощи от государства. Они смогут подключить газ по программе бесплатной социальной догазификации.

«В этих случаях сократили сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по техприсоединению», — уточнили в ФАС.

Кроме того, в ведомстве разработали документы о включении садовых товариществ в программу бесплатной догазификации.

Ранее сообщалось, что Крым получит из бюджета более 20 млн рублей на газификацию льготников.

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