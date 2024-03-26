ФАС разработала рекомендации о приоритете подключения к газу ряда категорий граждан
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идёт об участниках СВО и членах их семей, а также о гражданах, которые нуждаются в помощи от государства. Они смогут подключить газ по программе бесплатной социальной догазификации.
«В этих случаях сократили сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по техприсоединению», — уточнили в ФАС.
Кроме того, в ведомстве разработали документы о включении садовых товариществ в программу бесплатной догазификации.
Ранее сообщалось, что Крым получит из бюджета более 20 млн рублей на газификацию льготников.