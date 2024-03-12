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Крым получит из бюджета более 20 млн рублей на газификацию льготников

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в соцсетях, что регион дополнительно получит около 20,9 млн рублей на программу социальной газификации. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Средства федерального бюджета распределят между льготными категориями граждан для покупки оборудования и проведения работ по подключению к газовым сетям.

Наряду с этим стало известно, что дополнительные средства на социальную газификацию выделены и для Тверской области. Так, на подключение домов жителей льготных категорий к газовым сетям из федерального бюджета в 2024 году будут направлены дополнительные средства в размере почти 1,5 млн рублей, пишет tverigrad.ru.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в рамках программы социальной газификации в крае реализуются две дополнительные меры поддержки для льготных групп населения. Это субсидия на проведение работ и компенсация за догазификацию дома.

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