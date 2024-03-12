Крым получит из бюджета более 20 млн рублей на газификацию льготников
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Средства федерального бюджета распределят между льготными категориями граждан для покупки оборудования и проведения работ по подключению к газовым сетям.
Наряду с этим стало известно, что дополнительные средства на социальную газификацию выделены и для Тверской области. Так, на подключение домов жителей льготных категорий к газовым сетям из федерального бюджета в 2024 году будут направлены дополнительные средства в размере почти 1,5 млн рублей, пишет tverigrad.ru.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в рамках программы социальной газификации в крае реализуются две дополнительные меры поддержки для льготных групп населения. Это субсидия на проведение работ и компенсация за догазификацию дома.