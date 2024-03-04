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На Кубани рассказали о дополнительных мерах поддержки в рамках газификации

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в рамках программы социальной газификации в крае реализуются две дополнительные меры поддержки для льготных групп населения. Это субсидия на проведение работ и компенсация за догазификацию дома.

По его словам, средства на эти меры выделяются из краевого бюджета, передаёт «Кубань 24».

«Компенсации за догазификацию домовладений уже получили почти 7 тыс. человек, субсидию — более 800. Из них с начала года ― более 500 кубанцев», ― подчеркнул глава региона.

Кондратьев добавил, что в этом году выплаты проиндексировали. Сумма компенсации за догазификацию дома составляет до 110 тыс. 248 рублей, а субсидии ― до 104,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии с начала текущего года к 1631 дому бесплатно подвели газ в рамках программы социальной газификации.

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