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Бекхэм рассказал о вкладе Месси в воспитание детей футбольных академий

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Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о приезде нападающего команды Лионеля Месси в США.
Бекхэм рассказал о вкладе Месси в воспитание детей футбольных академий
  • Gettyimages.ru
  • © Simon M Bruty

«Я знал, что его приезд в США будет иметь огромное значение. Месси хочет помогать развиваться детям из академий. Он стремится встретиться с каждым мальчиком, когда путешествует по Америке», — цитирует Бекхэма AS.

Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе Аргентины он стал чемпионом мира. Игрок считается одним из лучших футболистов в истории. Он подписал контракт с американским клубом летом 2023-го.

Ранее сообщалось, что салфетку, на которой Месси подписал первый контракт с «Барселоной», продали за $965 тыс.

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