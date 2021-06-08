France 3: спасение символа Италии от американских паразитов влетит Риму в копеечку

В Риме большинство итальянских пиний заражено паразитами, завезёнными из Америки в 2014 году: дерево полностью высыхает за два года, а единственным спасением являются естественные враги этих насекомых — божьи коровки, передаёт France 3. Для их закупки придётся выделить из бюджета страны миллион евро, однако ради решения острой проблемы и спасения символа Италии большинство жителей страны готовы пойти на траты.

Сосна пиния — символ Италии — может исчезнуть, уничтоженная крошечными насекомыми. Из миллиона проверенных в Риме сосен 80% уже заражены, поэтому для спасения деревьев в регионе задействовали армию — армию божьих коровок.

Утром начальница парка зашла в подъёмный кран с люлькой, держа в руках маленькую баночку с драгоценными божьими коровками, которые готовы атаковать.

НИКОЛЕТТА КАМБОНИ, директор парка Вилла Леопарди в Риме: Это естественный враг паразитов — насекомых, которых мы называем сосновыми щитовками, которые сейчас уничтожает все римские сосны.

Извлечение божьих коровок надо производить очень аккуратно, чтобы они оказались прямо на повреждённой ветке.

НИКОЛЕТТА КАМБОНИ: Здесь мы оставим 40 штук — содержимое этой банки. Надо положить их очень аккуратно в эту выемку.

Божьи коровки — единственные естественные враги этих паразитов. Пожирая их, они спасают деревья.

Паразиты американского происхождения появились в 2014 году — возможно, их случайно перевезли на грузовом корабле. Они питаются соками сосен и приводят к образованию этой белой плесени. Заражённое дерево высыхает в течение двух лет, и тогда единственным решением становится его вырубка. Таким образом, спасение сосен является острой проблемой, однако эта борьба также недёшево стоит.

РИНО ФАБИАНО, заместитель мэра Рима, ответственный за экологию: На рынке насекомых цена на самом деле невысокая: всего один евро за одну божью коровку. Для защиты всех римских сосен нужен миллион божьих коровок для миллиона деревьев.

Для государственного бюджета это дорогостоящая программа, но подавляющее большинство итальянцев, с которыми мы побеседовали, её поддерживают.

ИТАЛЬЯНКА: Рим без своих сосен — это невообразимо. В парках Рима сосны повсюду, они — часть нашего пейзажа.

ИТАЛЬЯНЕЦ: Они вкусно пахнут, устремляются к небу, а их ветви дают нам тень. Их силуэт мне очень нравится.

Битва, которая должна развернуться в Риме в ближайшие месяцы тем важна, что она определяет будущее лесов — настоящих «зелёных лёгких» в центре Италии, которые на юге страны спускаются до самого моря.