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France 3: спасение символа Италии от американских паразитов влетит Риму в копеечку

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Риме большинство итальянских пиний заражено паразитами, завезёнными из Америки в 2014 году: дерево полностью высыхает за два года, а единственным спасением являются естественные враги этих насекомых — божьи коровки, передаёт France 3. Для их закупки придётся выделить из бюджета страны миллион евро, однако ради решения острой проблемы и спасения символа Италии большинство жителей страны готовы пойти на траты.

Сосна пиния — символ Италии — может исчезнуть, уничтоженная крошечными насекомыми. Из миллиона проверенных в Риме сосен 80% уже заражены, поэтому для спасения деревьев в регионе задействовали армию — армию божьих коровок.

Утром начальница парка зашла в подъёмный кран с люлькой, держа в руках маленькую баночку с драгоценными божьими коровками, которые готовы атаковать.
 
НИКОЛЕТТА КАМБОНИ, директор парка Вилла Леопарди в Риме: Это естественный враг паразитов насекомых, которых мы называем сосновыми щитовками, которые сейчас уничтожает все римские сосны.
 
Извлечение божьих коровок надо производить очень аккуратно, чтобы они оказались прямо на повреждённой ветке.
 
НИКОЛЕТТА КАМБОНИ: Здесь мы оставим 40 штук содержимое этой банки. Надо положить их очень аккуратно в эту выемку.
 
Божьи коровки — единственные естественные враги этих паразитов. Пожирая их, они спасают деревья.
 
Паразиты американского происхождения появились в 2014 году — возможно, их случайно перевезли на грузовом корабле. Они питаются соками сосен и приводят к образованию этой белой плесени. Заражённое дерево высыхает в течение двух лет, и тогда единственным решением становится его вырубка. Таким образом, спасение сосен является острой проблемой, однако эта борьба также недёшево стоит.
 
РИНО ФАБИАНО, заместитель мэра Рима, ответственный за экологию: На рынке насекомых цена на самом деле невысокая: всего один евро за одну божью коровку. Для защиты всех римских сосен нужен миллион божьих коровок для миллиона деревьев.
 
Для государственного бюджета это дорогостоящая программа, но подавляющее большинство итальянцев, с которыми мы побеседовали, её поддерживают.
 
ИТАЛЬЯНКА: Рим без своих сосен — это невообразимо. В парках Рима сосны повсюду, они часть нашего пейзажа.
 
ИТАЛЬЯНЕЦ: Они вкусно пахнут, устремляются к небу, а их ветви дают нам тень. Их силуэт мне очень нравится.
 
Битва, которая должна развернуться в Риме в ближайшие месяцы тем важна, что она определяет будущее лесов — настоящих «зелёных лёгких» в центре Италии, которые на юге страны спускаются до самого моря. 
 
Дата выхода в эфир 05 июня 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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