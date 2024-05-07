В ХМАО вынесли приговор африканской студентке за танцы у Вечного огня
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Жительницу Замбии судили по статье об осквернении символов воинской славы России. Запись с танцами студентка выложила в личный блог в апреле 2022 года.
«Тионге Зиба суд запретил пользоваться интернетом. Она получила год условно», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества на неизвестную, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане.