Manchester Evening News: Моуринью хочет вернуться в «Ман Юнайтед»
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Как сообщает Manchester Evening News, португалец заявил своему окружению, что готов «пешком дойти» до Манчестера, чтобы снова тренировать команду.
Моуринью возглавлял МЮ с 2016-го по 2018 год. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также становилась победителем Лиги Европы.
Отмечается, что в самом клубе не хотят снова назначать специалиста.
Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года.
Ранее сообщалось, что Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии».