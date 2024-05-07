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Manchester Evening News: Моуринью хочет вернуться в «Ман Юнайтед»

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Португальский тренер Жозе Моуринью хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».
Manchester Evening News: Моуринью хочет вернуться в «Ман Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Manchester Evening News, португалец заявил своему окружению, что готов «пешком дойти» до Манчестера, чтобы снова тренировать команду.

Моуринью возглавлял МЮ с 2016-го по 2018 год. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также становилась победителем Лиги Европы.

Отмечается, что в самом клубе не хотят снова назначать специалиста.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии».

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