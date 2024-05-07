Manchester Evening News: Моуринью хочет вернуться в «Ман Юнайтед»

Португальский тренер Жозе Моуринью хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, португалец заявил своему окружению, что готов «пешком дойти» до Манчестера, чтобы снова тренировать команду.

Моуринью возглавлял МЮ с 2016-го по 2018 год. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также становилась победителем Лиги Европы.

Отмечается, что в самом клубе не хотят снова назначать специалиста.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии».