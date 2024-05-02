Bild: Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».

Как сообщает Bild, Моуринью считает «Баварию» очень привлекательным местом для продолжения своей тренерской карьеры.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее Моуринью перечислил главных фаворитов чемпионата Европы 2024 года в Германии.