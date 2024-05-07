Рошаль назвал инаугурацию Путина историческим моментом
- РИА Новости
«Во-первых, это исторический момент. Исторический момент не только для тех, кто присутствовал здесь, для России целиком, а, если хотите, не только для России целиком, это исторический момент и для всего мира», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, единство, проявляемое российским народом, требует уважения и осмысления.
Ранее генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссёр Карен Шахназаров в беседе с 360.ru заявил, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой народа.