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Рошаль назвал инаугурацию Путина историческим моментом

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал инаугурацию президента России Владимира Путина.
Рошаль назвал инаугурацию Путина историческим моментом
  • РИА Новости

«Во-первых, это исторический момент. Исторический момент не только для тех, кто присутствовал здесь, для России целиком, а, если хотите, не только для России целиком, это исторический момент и для всего мира», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, единство, проявляемое российским народом, требует уважения и осмысления.

Ранее генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссёр Карен Шахназаров в беседе с 360.ru заявил, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой народа.

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