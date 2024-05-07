Эндокринолог Хайкина рассказала о мифах вокруг питания детей

Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиники» для детей Дарья Хайкина рассказала о заблуждениях, связанных с питанием детей.

«Да, молоко является хорошим источником кальция. И оно полезно для детей. Но молоко достаточно калорийно, частое его употребление может привести к избыточной массе тела», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, кормить ребёнка на завтрак шариками, хлопьями и мюсли, потому что они якобы лёгкие и питательные, не лучший вариант для здоровья молодого организма.

«Лучше предложить детям завтрак, богатый белками и клетчаткой, например овсянку с фруктами и ягодами», — рекомендовала Хайкина.

Кроме того, эксперт обратила внимание на такие мифы, как — «соль — не сахар, она не опасна», «чем меньше жиров, тем лучше» или «детям после трёх лет нужно минимум 1,5 л воды».

«Не дайте себя обмануть. Эти мифы о детском питании могут серьёзно влиять на здоровье и развитие детей. Правильное питание в детском возрасте — это кирпичики, из которых формируется здоровье во взрослом возрасте», — заключила эндокринолог.

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