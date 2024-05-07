Специалист Соколов рассказал о причинах проблем с кондиционером в автомобиле

Эксперт онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, из-за чего в автомобиле могут возникать проблемы с кондиционером.

«Простое нахождение в перегретом салоне машины может быть небезопасно для здоровья. В таких условиях многие водители могут вообще не выключать кондиционеры в своих автомобилях, из-за чего климатическая система в прямом смысле работает на износ», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, весной и летом пыль, пух, мелкие лепестки, пыльца забивают отверстия механизмов, что тоже затрудняет работу системы охлаждения.

«В некоторых случаях проблема может быть связана с неисправностью датчиков и электроники. Кроме того, радиатор кондиционера может забиваться различными загрязнителями, что приводит к ухудшению теплоотдачи и протягивания воздуха», — сказал Соколов.

Как отметил эксперт, на состояние термостата влияет и качество охлаждающей жидкости, и состояние системы охлаждения.

«Также к избыточному давлению может привести превышение допустимого уровня фреона. Производитель всегда указывает оптимальный уровень охлаждающей жидкости для каждой модели автомобиля. Необходимо чётко следовать рекомендациям», — заключил Соколов.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух. К примеру, это проблемы с ходовой частью, некоторыми узлами и агрегатами.