Бортников: основной организатор теракта в «Крокусе» сидит за границей
- РИА Новости
Об этом он рассказал Интерфаксу, отвечая на вопрос агентства, удалось ли российским спецслужбам установить заказчиков теракта.
«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — указал Бортников.
Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент ведутся необходимые следственные процедуры и российским правоохранительным органам необходимо делать всё для того, чтоб «каким-то образом до него дотянуться».
«Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — подчеркнул он.
В конце марта следователи заявили, что исполнители теракта в «Крокусе» в ходе допросов указали, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.