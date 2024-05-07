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Бортников: основной организатор теракта в «Крокусе» сидит за границей

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Исполняющий обязанности директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.
Бортников: основной организатор теракта в «Крокусе» сидит за границей
  • РИА Новости

Об этом он рассказал Интерфаксу, отвечая на вопрос агентства, удалось ли российским спецслужбам установить заказчиков теракта.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — указал Бортников.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент ведутся необходимые следственные процедуры и российским правоохранительным органам необходимо делать всё для того, чтоб «каким-то образом до него дотянуться».

«Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — подчеркнул он.

В конце марта следователи заявили, что исполнители теракта в «Крокусе» в ходе допросов указали, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.

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