Бортников: основной организатор теракта в «Крокусе» сидит за границей

Исполняющий обязанности директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.

Об этом он рассказал Интерфаксу, отвечая на вопрос агентства, удалось ли российским спецслужбам установить заказчиков теракта.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — указал Бортников.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент ведутся необходимые следственные процедуры и российским правоохранительным органам необходимо делать всё для того, чтоб «каким-то образом до него дотянуться».

«Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — подчеркнул он.

В конце марта следователи заявили, что исполнители теракта в «Крокусе» в ходе допросов указали, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.