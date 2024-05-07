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Врач Годун заявила о способности садоводства снижать уровень стресса

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Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением в поликлинике №5 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» Лариса Годун заявила, что садоводство способно снижать уровень стресса.

«Научные исследования подтверждают, что занятия садоводством могут снизить симптомы депрессии и улучшить эмоциональное состояние как у детей, так и у взрослых. Кроме того, регулярное пребывание на свежем воздухе и физическая активность значительно увеличивают уровень витамина D, что имеет ключевое значение для поддержания иммунной системы и здоровья костей», — сказала она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, также садоводство способствует улучшению когнитивных функций.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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