Врач Годун заявила о способности садоводства снижать уровень стресса
«Научные исследования подтверждают, что занятия садоводством могут снизить симптомы депрессии и улучшить эмоциональное состояние как у детей, так и у взрослых. Кроме того, регулярное пребывание на свежем воздухе и физическая активность значительно увеличивают уровень витамина D, что имеет ключевое значение для поддержания иммунной системы и здоровья костей», — сказала она в беседе с Life.ru.
Как отметила эксперт, также садоводство способствует улучшению когнитивных функций.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.