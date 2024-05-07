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Врач Загребнева рассказала о влиянии курения на развитие ревматических заболеваний

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Главный ревматолог Депздрава Москвы Алёна Загребнева рассказала, как курение влияет на развитие ревматических заболеваний.
Врач Загребнева рассказала о влиянии курения на развитие ревматических заболеваний
  • Gettyimages.ru

«Курение тонкой нитью проходит через большинство наших заболеваний. Причём важно сказать, что курение не только потенцирует заболевание, но и ухудшает ответ на лечение», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, среди пациентов часто встречаются заядлые курильщики.

«Наши разговоры направлены на предупреждение не только развития заболевания, но и в том числе нам нужен хороший эффект», — добавила она.

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