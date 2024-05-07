Врач Загребнева рассказала о влиянии курения на развитие ревматических заболеваний

Главный ревматолог Депздрава Москвы Алёна Загребнева рассказала, как курение влияет на развитие ревматических заболеваний.

«Курение тонкой нитью проходит через большинство наших заболеваний. Причём важно сказать, что курение не только потенцирует заболевание, но и ухудшает ответ на лечение», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, среди пациентов часто встречаются заядлые курильщики.

«Наши разговоры направлены на предупреждение не только развития заболевания, но и в том числе нам нужен хороший эффект», — добавила она.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.