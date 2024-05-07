Врач Загребнева рассказала о влиянии курения на развитие ревматических заболеваний
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«Курение тонкой нитью проходит через большинство наших заболеваний. Причём важно сказать, что курение не только потенцирует заболевание, но и ухудшает ответ на лечение», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, среди пациентов часто встречаются заядлые курильщики.
«Наши разговоры направлены на предупреждение не только развития заболевания, но и в том числе нам нужен хороший эффект», — добавила она.
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