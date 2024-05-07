Шахназаров заявил, что Путин пользуется поддержкой народа

Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссёр Карен Шахназаров заявил, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой народа.

«За него голосуют. На Западе этого не понимают», — сказал Шахназаров в беседе с 360.ru.

Как отметил режиссёр, Путин справляется со сложным многонациональным и многоконфессиональным государством.

«У него огромный опыт, огромный авторитет... Ему доверяют», — добавил Шахназаров.

Ранее в Кремлёвском дворце прошла церемония инаугурации президента России. Российский лидер Владимир Путин зачитал присягу президента России, вступил в должность и принял парад Президентского полка.

RT вёл прямую трансляцию.