Шахназаров заявил, что Путин пользуется поддержкой народа
- РИА Новости
«За него голосуют. На Западе этого не понимают», — сказал Шахназаров в беседе с 360.ru.
Как отметил режиссёр, Путин справляется со сложным многонациональным и многоконфессиональным государством.
«У него огромный опыт, огромный авторитет... Ему доверяют», — добавил Шахназаров.
Ранее в Кремлёвском дворце прошла церемония инаугурации президента России. Российский лидер Владимир Путин зачитал присягу президента России, вступил в должность и принял парад Президентского полка.
RT вёл прямую трансляцию.