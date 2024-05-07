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Шахназаров заявил, что Путин пользуется поддержкой народа

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Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссёр Карен Шахназаров заявил, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой народа.
Шахназаров заявил, что Путин пользуется поддержкой народа
  • РИА Новости

«За него голосуют. На Западе этого не понимают», — сказал Шахназаров в беседе с 360.ru.

Как отметил режиссёр, Путин справляется со сложным многонациональным и многоконфессиональным государством.

«У него огромный опыт, огромный авторитет... Ему доверяют», — добавил Шахназаров.

Ранее в Кремлёвском дворце прошла церемония инаугурации президента России. Российский лидер Владимир Путин зачитал присягу президента Россиивступил в должность и принял парад Президентского полка.

RT вёл прямую трансляцию.

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