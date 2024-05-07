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В ДНР налажен автобусный маршрут из Авдеевки в Ясиноватую, Макеевку и Донецк

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Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком.

Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

«Был проработан маршрут и график движения автобусного маршрута, который обеспечит транспортное сообщение Авдеевка — Ясиноватая — Макеевка — Донецк», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По маршруту в тестовом режиме запущено два автобуса малого класса.

Ранее глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко заявил, что строительные бригады могут приступить к восстановлению многоквартирных домов и социальных объектов освобождённой Авдеевки к концу мая.

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