В ДНР налажен автобусный маршрут из Авдеевки в Ясиноватую, Макеевку и Донецк

Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком.

Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

«Был проработан маршрут и график движения автобусного маршрута, который обеспечит транспортное сообщение Авдеевка — Ясиноватая — Макеевка — Донецк», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По маршруту в тестовом режиме запущено два автобуса малого класса.

Ранее глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко заявил, что строительные бригады могут приступить к восстановлению многоквартирных домов и социальных объектов освобождённой Авдеевки к концу мая.