Восстановительные работы в Авдеевке могут начаться к концу мая
Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.
«Уже где-то к концу мая, наверное, будем планировать работы непосредственно профессиональных бригад по ремонтам», — цитирует его ТАСС.
Также Шевченко отметил, что на сегодняшний день в городе ведутся уборка улиц и разбор завалов силами трудоустроенных местных жителей.
Ранее сообщалось, что половина территории Авдеевки в ДНР очищена от взрывчатки.
Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что вскоре будет запущен общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой.