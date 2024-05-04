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Восстановительные работы в Авдеевке могут начаться к концу мая

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Строительные бригады могут приступить к восстановлению многоквартирных домов и социальных объектов освобождённой Авдеевки к концу мая.

Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

«Уже где-то к концу мая, наверное, будем планировать работы непосредственно профессиональных бригад по ремонтам», — цитирует его ТАСС.

Также Шевченко отметил, что на сегодняшний день в городе ведутся уборка улиц и разбор завалов силами трудоустроенных местных жителей. 

Ранее сообщалось, что половина территории Авдеевки в ДНР очищена от взрывчатки.

Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что вскоре будет запущен общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой.

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