«Известия»: половина территории Авдеевки в ДНР очищена от взрывчатки

Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на командира группы разминирования.

«Сейчас работаем в основном по жилым секторам, чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно, чтобы не жили в страхе», — рассказал военный с позывным Панда.

По данным газеты, каждую группу разминирования сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик.

Ранее сообщалось, как проходит разминирование Авдеевки.

Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что вскоре будет запущен общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой.

Кроме того, поступала информация, что СК России установит обстоятельства смерти мирных жителей в Авдеевке.