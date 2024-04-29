СК России установит обстоятельства смерти мирных жителей в Авдеевке

Следственный комитет России установит обстоятельства смерти мирных жителей, тела которых со следами пыток обнаружили в городе Авдеевке Донецкой Народной Республики. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.

По данным ведомства, в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли пять человек, ещё пятеро пострадали.

«Также сообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — отметили в пресс-службе.

Ранее об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.