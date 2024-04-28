Кимаковский заявил об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке
- РИА Новости
Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, у умерших людей руки связаны за спиной, а ноги перевязаны скотчем. Сами захоронения были сделаны в спешке.
«Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — заявил советник главы ДНР.
Ранее командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» рассказал о том, что СБУ и украинская полиция пытают подозреваемых в связях с Россией.