Кимаковский заявил об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке

В ходе разминирования Авдеевки российские сапёры обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.

Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, у умерших людей руки связаны за спиной, а ноги перевязаны скотчем. Сами захоронения были сделаны в спешке.

«Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — заявил советник главы ДНР.

Ранее командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» рассказал о том, что СБУ и украинская полиция пытают подозреваемых в связях с Россией.