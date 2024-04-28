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Кимаковский заявил об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке

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В ходе разминирования Авдеевки российские сапёры обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.
Кимаковский заявил об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке
  • РИА Новости

Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, у умерших людей руки связаны за спиной, а ноги перевязаны скотчем. Сами захоронения были сделаны в спешке.

«Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — заявил советник главы ДНР.

Ранее командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» рассказал о том, что СБУ и украинская полиция пытают подозреваемых в связях с Россией.

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