Сотрудники СБУ и полиции Украины применяют пытки по отношению к людям, которых заподозрили в связях с Россией.

Об этом РИА Новости сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

По его словам, на Украине есть свои специальные пыточные и изоляторы. Если спецслужбы найдут что-либо, что говорит о связи подозреваемого с Россией, по отношению к такому гражданину будут применены физические и психологические меры воздействия.

«После этого либо человек пропадает, возможно, навсегда, либо сидит в СИЗО с обвинением в коллаборационизме», — заявил представитель подполья.

Ранее подполье сообщило о том, что Вооружённые силы России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области.