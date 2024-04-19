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Подполье: СБУ и украинская полиция пытают подозреваемых в связях с Россией

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Сотрудники СБУ и полиции Украины применяют пытки по отношению к людям, которых заподозрили в связях с Россией.
Подполье: СБУ и украинская полиция пытают подозреваемых в связях с Россией
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

По его словам, на Украине есть свои специальные пыточные и изоляторы. Если спецслужбы найдут что-либо, что говорит о связи подозреваемого с Россией, по отношению к такому гражданину будут применены физические и психологические меры воздействия.

«После этого либо человек пропадает, возможно, навсегда, либо сидит в СИЗО с обвинением в коллаборационизме», — заявил представитель подполья.

Ранее подполье сообщило о том, что Вооружённые силы России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области.

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