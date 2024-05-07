Врач Демьяновская посоветовала ограничить потребление цифровой информации на отдыхе

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о пользе ограничения потребления цифровой информации во время отдыха.

«В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, получает какой-то новый опыт, у него снижается уровень тревоги, особенно если она в обычной жизни связана с работой», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, на просмотр соцсетей уходит много времени, и, переключаясь с важных задач на игру или посты, человек испытывает серьёзные сложности с тем, чтобы потом вновь сосредоточиться на работе или учёбе. Кроме того, виртуальное общение всё чаще заменяет реальное взаимодействие.

Как добавила Демьяновская, во время праздников или отпусков можно с меньшим риском «синдрома отмены» снизить нагрузку на нервную систему и хотя бы ограничить потребление цифровой информации.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.