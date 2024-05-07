RT в Telegram
Подпишись

Больница Нового Уренгоя получила оборудование для лечения инсультов и инфарктов

Короткая ссылка
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили о закупке нового оборудования для лечения инсультов и инфарктов в больницу Нового Уренгоя.
Больница Нового Уренгоя получила оборудование для лечения инсультов и инфарктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«В неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ закупили стабилоплатформу, тренажёр для увеличения силы движений в конечностях и аппарат для механотерапии», — сказали в окружном правительстве.

Там также отметили, что новый комплекс реабилитационного оборудования поможет восстановиться после тяжёлых неврологических заболеваний, в том числе — инфарктов и инсультов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить