Больница Нового Уренгоя получила оборудование для лечения инсультов и инфарктов

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили о закупке нового оборудования для лечения инсультов и инфарктов в больницу Нового Уренгоя.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«В неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ закупили стабилоплатформу, тренажёр для увеличения силы движений в конечностях и аппарат для механотерапии», — сказали в окружном правительстве.

Там также отметили, что новый комплекс реабилитационного оборудования поможет восстановиться после тяжёлых неврологических заболеваний, в том числе — инфарктов и инсультов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками.