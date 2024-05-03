В Тюмени появится реабилитационный центр для инвалидов

В Тюмени построят многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный портал региональных властей.

«Объект представляет собой комплекс зданий (реабилитационный центр, центр водолечения, гостиница, спортивный блок, концертно-творческий блок). Общая площадь всех зданий 37 560 кв. м», — говорится в соответствующем документе.

Все здания будут соединены между собой наземными закрытыми переходами.

Также планируется обустроить гараж на 20 мест и спортивные сооружения.

Ранее НСН сообщала, что детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы.