Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября
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Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что представители Минобороны Нигера и США провели встречи в Ниамее 15—19 мая.
Они достигли договорённости о разъединении, чтобы осуществить вывод войск Соединённых Штатов, который уже начался.
«Разъединение завершится самое позднее 15 сентября 2024 года», — сказано в сообщении.
В материале сказано, что для упрощения процедуры Нигер выдал разрешение на пролёт и посадку военных самолётов.
8 мая шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США придётся вывести свои войска из Нигера.