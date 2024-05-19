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Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября

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Власти Нигера и Соединённых Штатов договорились завершить вывод войск США из африканской страны не позднее 15 сентября.
Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что представители Минобороны Нигера и США провели встречи в Ниамее 15—19 мая.

Они достигли договорённости о разъединении, чтобы осуществить вывод войск Соединённых Штатов, который уже начался.

«Разъединение завершится самое позднее 15 сентября 2024 года», — сказано в сообщении.

В материале сказано, что для упрощения процедуры Нигер выдал разрешение на пролёт и посадку военных самолётов.

8 мая шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США придётся вывести свои войска из Нигера.

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