Самолёт «Уральских авиалиний» наехал на ногу работнику аэропорта в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» наехал на техника в аэропорту в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину доставили в больницу с травмой ноги.

«По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что вылет воздушного судна, совершавшего рейс Екатеринбург — Бишкек, задержали на 3 часа 24 минуты. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о самолёте Хабаровск — Красноярск, прервавшем рейс из-за признаков инфаркта у одного из пассажиров.