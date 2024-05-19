В Тюмени сотрудник МЧС умер при выполнении упражнения на спортивном фестивале
- РИА Новости
Об этом говорится на странице мероприятия во «ВКонтакте».
«У одного из участников соревнований после выполнения упражнения произошла внезапная остановка сердца», — говорится в заявлении.
Уточняется, что медики бригады скорой помощи предприняли все усилия, чтобы спасти его, однако он всё равно скончался.
Подчёркивается, что скончавшийся имел необходимый медицинский допуск к состязаниям.
«Участником соревнований был сотрудник МЧС России по Тюменской области Михаил Потанин», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Следственный комитет проведёт проверку в одной из школ Севастополя, где десятилетняя девочка умерла на уроке физкультуры.