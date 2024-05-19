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В Тюмени сотрудник МЧС умер при выполнении упражнения на спортивном фестивале

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Организаторы спортивного фестиваля «Тюмень сильная» заявили, что один из участников мероприятия, являвшийся сотрудником МЧС, умер после выполнения упражнения из-за внезапной остановки сердца.
В Тюмени сотрудник МЧС умер при выполнении упражнения на спортивном фестивале
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«У одного из участников соревнований после выполнения упражнения произошла внезапная остановка сердца», — говорится в заявлении.

Уточняется, что медики бригады скорой помощи предприняли все усилия, чтобы спасти его, однако он всё равно скончался.

Подчёркивается, что скончавшийся имел необходимый медицинский допуск к состязаниям.

«Участником соревнований был сотрудник МЧС России по Тюменской области Михаил Потанин», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проведёт проверку в одной из школ Севастополя, где десятилетняя девочка умерла на уроке физкультуры.

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