В Севастополе выясняют обстоятельства смерти ученицы на уроке физкультуры
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК по региону.
По факту гибели ученицы третьего класса организована процессуальная проверка, выясняются обстоятельства и возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней, сказано в сообщении.
Также будет проведена медицинская экспертиза.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.
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