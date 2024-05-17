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В Севастополе выясняют обстоятельства смерти ученицы на уроке физкультуры

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СК проведёт проверку в одной из школ Севастополя, где десятилетняя девочка умерла на уроке физкультуры.
В Севастополе выясняют обстоятельства смерти ученицы на уроке физкультуры
  • © СК РФ

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК по региону.

По факту гибели ученицы третьего класса организована процессуальная проверка, выясняются обстоятельства и возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней, сказано в сообщении.

Также будет проведена медицинская экспертиза.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.

Ранее в Москве школьница упала в вентиляционную шахту недостроенного здания и скончалась на месте происшествия.

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