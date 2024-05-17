В Севастополе выясняют обстоятельства смерти ученицы на уроке физкультуры

СК проведёт проверку в одной из школ Севастополя, где десятилетняя девочка умерла на уроке физкультуры.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК по региону.

По факту гибели ученицы третьего класса организована процессуальная проверка, выясняются обстоятельства и возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней, сказано в сообщении.

Также будет проведена медицинская экспертиза.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.

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