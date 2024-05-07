Врач Попов рассказал о действиях на случай приступа астмы
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что необходимо срочно найти препараты, назначенные врачом. Если такого средства рядом нет, то важно обеспечить приток свежего воздуха, успокоиться, вызвать скорую помощь, принять удобное положение и дождаться врачей.
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