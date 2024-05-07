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Врач Попов рассказал о действиях на случай приступа астмы

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Заведующий клинико-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог, фтизиатр Евгений Попов рассказал, что делать, если у человека начался приступ астмы.
Врач Попов рассказал о действиях на случай приступа астмы
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что необходимо срочно найти препараты, назначенные врачом. Если такого средства рядом нет, то важно обеспечить приток свежего воздуха, успокоиться, вызвать скорую помощь, принять удобное положение и дождаться врачей.

Неконтролируемая бронхиальная астма способна привести к хронической обструктивной болезни лёгких.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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