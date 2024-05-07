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Пашинян пригрозил заблокировать в Армении российские телеканалы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил заблокировать в стране российские телеканалы в случае игнорирования требований местных властей.
Пашинян пригрозил заблокировать в Армении российские телеканалы
  • РИА Новости

Пашинян заявил, что власти рассчитывают при вещании российских каналов на уважение граждан и государственного порядка Армении.

«Если... эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт двустороннюю встречу с Пашиняном 8 мая.

По словам помощника главы России Юрия Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным.

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