Пашинян пригрозил заблокировать в Армении российские телеканалы
- РИА Новости
Пашинян заявил, что власти рассчитывают при вещании российских каналов на уважение граждан и государственного порядка Армении.
«Если... эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт двустороннюю встречу с Пашиняном 8 мая.
По словам помощника главы России Юрия Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным.