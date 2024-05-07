Мамиашвили назвал жутким инцидент с избиением ребёнка за поражение на соревнованиях

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об инциденте с избиением ребёнка на соревнованиях по борьбе в Оренбурге.

«Как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи. Все меры, которые зависят от нас, будут приняты», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Он отметил, что благородная миссия тренера — помочь ребёнку, научить его справляться как с поражениями, так и с победами.

На видео, появившемся в СМИ, видно, что взрослый мужчина избивает лежачего ребёнка ногами в раздевалке.

В Министерстве спорта Дагестана сообщили, что виновный не работает в государственных учреждениях и не имеет соответствующего образования.

Ранее сообщалось, что Федерация борьбы Дагестана начала разбирательство из-за избиения тренером ребёнка.