Мамиашвили назвал жутким инцидент с избиением ребёнка за поражение на соревнованиях
- РИА Новости
«Как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи. Все меры, которые зависят от нас, будут приняты», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
Он отметил, что благородная миссия тренера — помочь ребёнку, научить его справляться как с поражениями, так и с победами.
На видео, появившемся в СМИ, видно, что взрослый мужчина избивает лежачего ребёнка ногами в раздевалке.
В Министерстве спорта Дагестана сообщили, что виновный не работает в государственных учреждениях и не имеет соответствующего образования.
Ранее сообщалось, что Федерация борьбы Дагестана начала разбирательство из-за избиения тренером ребёнка.