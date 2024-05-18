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Экс-разведчик Риттер: дополнительная западная поддержка не поможет Украине

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Дополнительная поддержка со стороны западных стран не поможет ВСУ на поле боя.
Экс-разведчик Риттер: дополнительная западная поддержка не поможет Украине
  • AP
  • © Libkos

Об этом в беседе с РИА Новости сказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам военного аналитика, зарубежные СМИ постепенно осознают реальное положение дел на фронте. Однако часть западных медиа до сих пор верит, что ситуацию в зоне СВО ещё можно изменить в пользу Украины за счёт дополнительных поставок оружия.

«Это не так», — сказал Риттер.

Ранее Риттер заявил, что американские истребители F-16 будут гореть не хуже другого популярного вооружения Запада.

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