Экс-разведчик Риттер: F-16 будут гореть не хуже другой западной техники

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16 будут гореть не хуже другого популярного вооружения Запада.

«F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, — это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника», — приводит слова Риттера РИА Новости.

По его мнению, когда этот момент наступит, украинская сторона потеряет способность поддерживать вооружённый конфликт.

«Никто им не поможет, всё потеряно», — заключил бывший разведчик.

По мнению Риттера, американские истребители не окажут значительного влияния на ситуацию на Украине.

Он также считает, что первый F-16 уничтожат сразу же, как он появится в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Дания передаст истребители F-16 Украине в течение месяца.