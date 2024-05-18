У Мбаппе повреждение подколенного сухожилия

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не сыграл в матче 33-го тура Лиги 1 с «Ниццей» из-за травмы.

По информации журналиста Дани Жиля, игрок остался в Париже из-за дискомфорта в подколенном сухожилии левой ноги.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ниццы». Парижский клуб досрочно оформил чемпионство в Лиге 1.

Напомним, что Мбаппе летом покинет ПСЖ в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле пошутил о будущем клубе Мбаппе.