МИД КНДР обвинил США в росте террористической угрозы

КНДР не намерена сотрудничать с США в вопросе борьбы с терроризмом.

С таким заявлением выступил директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гын, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам дипломата, усилия Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом приводят лишь к росту угрозы.

«По мере роста «антитеррористических усилий» США повсюду в мире террористическая угроза не уменьшается, а наоборот», — заявил Квон Чон Гын.

Представитель КНДР отметил, что антитеррористические усилия, о которых говорят США, в реальности направлены на нарушение суверенитета других государств и не имеют никакой связи с борьбой с радикальными группировками.

Ранее КНДР обвинила Японию в милитаризации.