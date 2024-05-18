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МИД КНДР обвинил США в росте террористической угрозы

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КНДР не намерена сотрудничать с США в вопросе борьбы с терроризмом.
МИД КНДР обвинил США в росте террористической угрозы
  • Gettyimages.ru
  • © MicroStockHub

С таким заявлением выступил директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гын, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам дипломата, усилия Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом приводят лишь к росту угрозы.

«По мере роста «антитеррористических усилий» США повсюду в мире террористическая угроза не уменьшается, а наоборот», — заявил Квон Чон Гын.

Представитель КНДР отметил, что антитеррористические усилия, о которых говорят США, в реальности направлены на нарушение суверенитета других государств и не имеют никакой связи с борьбой с радикальными группировками.

Ранее КНДР обвинила Японию в милитаризации.

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