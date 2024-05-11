КНДР обвинила Японию в милитаризации

Япония становится всё более милитаризованным государством, отказываясь от мирных принципов, прописанных в конституции.

Так считают в КНДР. Соответствующая редакционная статья была опубликована в Центральном телеграфном агентстве Кореи. Среди шагов к укреплению боевого потенциала Токио авторы статьи называют закупки американских истребителей и ракет большой дальности, увеличение оборонного бюджета. Целью милитаризации авторы считают желание правительства Японии построить страну, способную вести войну. «Япония полностью сбросила маску мира», — отмечается в статье. Ранее Россия заявила Японии протест по поводу проведения совместных с США учений.