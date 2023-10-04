Узнать больше

МИД: Россия заявила Японии протест по поводу проведения совместных с США учений

Короткая ссылка
Москва выразила протест Токио в связи с проведением японской стороной совместных с США учений вблизи российских границ.
МИД: Россия заявила Японии протест по поводу проведения совместных с США учений
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ России», — сообщила она на брифинге.

Захарова отметила, что японской стороне указали на недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей России.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить