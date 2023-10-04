МИД: Россия заявила Японии протест по поводу проведения совместных с США учений
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ России», — сообщила она на брифинге.
Захарова отметила, что японской стороне указали на недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей России.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова.