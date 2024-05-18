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Трамп намерен требовать проведения допинг-проб перед дебатами с Байденом

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Бывший американский президент Дональд Трамп сказал, что будет требовать проведения допинг-проб перед дебатами с действующим главой США Джо Байденом.
Трамп намерен требовать проведения допинг-проб перед дебатами с Байденом
  • Gettyimages.ru
  • © Scott Olson

Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота, передаёт ТАСС.

«Я собираюсь потребовать провести тест на препараты», — заявил бывший лидер США.

Трамп пояснил, что не хочет, чтобы его конкурент участвовал в дебатах в таком же состоянии, как и во время выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

Ранее Трамп и Байден согласились принять участие в дебатах.

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