Трамп намерен требовать проведения допинг-проб перед дебатами с Байденом

Бывший американский президент Дональд Трамп сказал, что будет требовать проведения допинг-проб перед дебатами с действующим главой США Джо Байденом.

Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота, передаёт ТАСС.

«Я собираюсь потребовать провести тест на препараты», — заявил бывший лидер США.

Трамп пояснил, что не хочет, чтобы его конкурент участвовал в дебатах в таком же состоянии, как и во время выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

Ранее Трамп и Байден согласились принять участие в дебатах.