Трамп намерен требовать проведения допинг-проб перед дебатами с Байденом
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Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота, передаёт ТАСС.
«Я собираюсь потребовать провести тест на препараты», — заявил бывший лидер США.
Трамп пояснил, что не хочет, чтобы его конкурент участвовал в дебатах в таком же состоянии, как и во время выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».
Ранее Трамп и Байден согласились принять участие в дебатах.