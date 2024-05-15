Трамп и Байден согласились принять участие в дебатах

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп согласились поучаствовать ещё в одном раунде предвыборных дебатов.

«Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня... Также получил и принял приглашение на дебаты, организованные ABC во вторник, 10 сентября», — написал Байден в соцсети Х.

Трамп в комментарии Fox News также подтвердил намерения прийти на дебаты.

«Предлагаемые даты в июне и начале сентября для меня полностью приемлемы. Я обеспечу свой собственный транспорт», — сказал он.

Ранее Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами.

Он также заявил, что президентская гонка складывается в его пользу.

При этом Трамп отметил, что США не переживут ещё четыре года президентства Байдена.