Трамп и Байден согласились принять участие в дебатах
- AP
«Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня... Также получил и принял приглашение на дебаты, организованные ABC во вторник, 10 сентября», — написал Байден в соцсети Х.
Трамп в комментарии Fox News также подтвердил намерения прийти на дебаты.
«Предлагаемые даты в июне и начале сентября для меня полностью приемлемы. Я обеспечу свой собственный транспорт», — сказал он.
Ранее Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами.
Он также заявил, что президентская гонка складывается в его пользу.
При этом Трамп отметил, что США не переживут ещё четыре года президентства Байдена.