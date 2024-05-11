Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу

Лидер США Джо Байден сказал, что нынешняя президентская гонка складывается в его пользу.

Соответствующее заявление было сделано во время выступления Байдена перед сторонниками в Сиэтле, пишет ТАСС.

«СМИ об этом не пишут. Но цифры явно складываются в нашу пользу», — сказал Байден.

Также президент подчеркнул, что на ранних этапах гонки не стоит полагаться на результаты опросов.

«Мы настроены оптимистично», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение.