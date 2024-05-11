RT в Telegram
Подпишись

Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу

Короткая ссылка
Лидер США Джо Байден сказал, что нынешняя президентская гонка складывается в его пользу.

Соответствующее заявление было сделано во время выступления Байдена перед сторонниками в Сиэтле, пишет ТАСС.

«СМИ об этом не пишут. Но цифры явно складываются в нашу пользу», — сказал Байден.

Также президент подчеркнул, что на ранних этапах гонки не стоит полагаться на результаты опросов.

«Мы настроены оптимистично», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить